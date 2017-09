Dít moet je nooit doen als je 's nachts wakker wordt

Sommige mensen vallen slecht in slaap en anderen worden juist ’s nachts één of meerdere keren wakker. Wie tot de laatste groep behoort, kan de volgende 3 dingen maar beter laten.

Arts en onderzoeker Michael Breus zette de belangrijkste don’ts op een rijtje.

1. Ga ’s nachts niet naar de wc

Tenzij je écht heel nodig moet, maar dat is meestal niet het geval. Door op te staan en naar de badkamer te lopen, wordt het moeilijker om weer in slaap te vallen.

2. Ga niet rechtop zitten

Volgens Breus gaat je hartslag omhoog op het moment dat je rechtop in bed gaat zitten en dat komt je slaperigheid niet ten goede.

3. Kijk niet op de klok

Op het moment dat je op je wekker of – nog erger! – telefoon kijkt hoe laat het is, gaat je brein alweer hard aan het werk om uit te rekenen hoeveel uur je nog kunt slapen en wat je de volgende dag allemaal moet doen. Niet op de klok kijken vergt wat oefening, maar het is echt beter om rustig te blijven liggen en aan helemaal niets te denken.

Bron: Dr. Oz. Beeld: iStock