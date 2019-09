Dit is waarom Waldkorn niet gezonder is dan witbrood

Wie in de supermarkt of bij de bakker een brood kiest, denkt misschien dat bruinbrood sowieso gezonder is dan witbrood. Toch hoeft dit niet zo te zijn. De keuringsdienst van waarde ontdekte namelijk dat Waldkorn eigenlijk een witbrood is.

De smaak van een Waldkornbroodje kan heerlijk zijn, maar voor je gezondheid hoef je niet voor dit donkerbruine brood te kiezen.