Wandelen is door menig Nederlander tot de ultieme lockdownhobby omgedoopt en thuiszitten komt veel officieel de neus uit. De Libelle redactie vindt het dan ook de hoogste tijd om de fijnste wandel-apps eens op een rijtje te zetten.

Een frisse neus halen met de kinderen, een vriendin of je partner is leuk én gezond. Als je er een speciale app bij gebruikt, weet je zeker dat je alles uit je wandeling haalt. , maar het wordt nog interessanter als je (één van) de volgens apps gebruikt.

Ben je al bekend met wandel-apps als Ommetje, Wandelen en WandelZapp? Hieronder lees je meer over hoe de verschillende apps werken.

Ommetje

Prijs: gratis

Eén van de populairste wandel-apps is Ommetje. Deze gratis app van de Hersenstichting is ontwikkeld met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Hij vertelt je na iedere wandeling een interessant hersenfeitje. Je kunt met vrienden en familieleden een wandelcompetitie starten en elkaar op die manier motiveren om iedere dag een ommetje te maken.

Beschikbaar voor Android en iPhone.

Wandelen

Prijs: gratis (met in-app aankopen)

De app Wandelen staat op nummer 22 in de hitlijst voor reizen in de iPhone App Store. Het is een complete app met onder andere vierduizend wandelingen door natuur én stad, en informatie over natuurgebieden, afstanden en toegankelijkheid voor honden. De gratis versie bevat honderden routes waar je alvast mee kunt starten. Wil je er meer? Dan kun je dat vanaf € 1,- bijkopen. Met de ingebouwde GPS-functie kun je ook je eigen wandelingen opslaan.

Beschikbaar voor Android en iPhone.

WandelZapp

Prijs: gratis (voor € 12,99 per jaar kun je een jaar lang onbeperkt wandelen met de app)

Met meer dan duizend verschillende wandelingen door heel Nederland verspreid, ben je met WandelZapp altijd verzekerd van een interessante route bij jou in de buurt. Of je nu zin hebt in een korte of lange wandeltocht, in de natuur of stad: de opties zijn eindeloos en er worden continu nieuwe routes aan de app toegevoegd. De eerste wandeling krijg je gratis. Daarna betaal je € 1,79 per wandeling of € 12,99 per jaar om onbeperkt gebruik te maken van de routes in de app.

Beschikbaar voor Android en iPhone.

Natuur Routes

Prijs: gratis en onbeperkt te gebruiken voor leden van Natuurmonumenten

Houd je ervan om verrassende plekken te ontdekken en vind je het leuk als boswachters je via de app meenemen in ‘hun’ natuurgebied? Dan is de Natuur Routes app van Natuurmonumenten eentje om te installeren op jouw smartphone. Naast een paar honderd wandelroutes bevat de app ook routes om te fietsen en varen.

Beschikbaar voor Android en iPhone.

StepsApp

Prijs: gratis (met in-app aankopen)

Als je tijdens je wandeling graag wilt bijhouden hoeveel stappen je precies zet, komt de StapsApp stappenteller goed van pas. Je stappen worden automatisch geteld als de app op de achtergrond draait, waarna je alles terugziet in grafieken en animaties. Wekelijks krijg je een verslag over hoe het ervoor staat met je dagelijkse stappen, de afstand die je aflegt en in welke tijd je dat doet.

Beschikbaar voor Android en iPhone.

SamenGezond

Prijs: gratis

Wandelen en gezonder worden in ruil voor cadeaubonnen: het bestaat echt. De SamenGezond-app kun je zien als een digitale gezondheidscoach die je iedere dag helpt om gezonde keuzes te maken. Je berekent je fitscore en kunt die verhogen door verschillende activiteiten te doen. Als je je aanmeldt voor het zogeheten ‘weekdoel’ kun je cadeaubonnen (of SamenGezond-punten) bij elkaar wandelen, fietsen en hardlopen.

Beschikbaar voor Android en iPhone.

