Wandel jij graag stevig door? Dan hebben we heel goed nieuws voor je

Het is een van de grootste frustraties van mensen die er graag de pas in houden: op een willekeurige zaterdagmiddag in de stad door al die langzame wandelaars slalommen. En die langzamere medemens blijkt nu ook nog eens in een drafje op een vroege dood te koersen.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat werd gedaan door de universiteit van Leicester. In het onderzoek werden ruim 420.000 mensen onder de loep genomen. Gedurende zes jaar lang werd hun looptempo bijgehouden en gekeken naar hoeveel mensen uit de groep stierven.

Last van stijve spieren? In bovenstaande video laat sportvlogger Lot zien met welke rek- en strekoefeningen je daar van afkomt.

Bloeddruk

De conclusies liegen er niet om: de mensen die werden gekwalificeerd als langzame wandelaar, stierven 1,8 tot 2,4 keer sneller aan een hartaandoening dan de snelle wandelaars. Onderzoekers vermoeden dat de mensen die stevig doorlopen over het algemeen ook meer bewegen, waardoor ze minder vaak last hebben van een hoge bloeddruk en obesitas.

Laag BMI

De resultaten gelden voor zowel mannen als vrouwen en blijven nog steeds overeind als je factoren als roken, BMI en dieet meerekent. De onderzoekers ontdekten zelfs dat mensen met een laag BMI die langzaam wandelen, alsnog een groter risico hebben om te sterven aan een hartaandoening, wat nog maar extra aangeeft hoe belangrijk je looptempo is.

Goede reden dus om er vooral lekker de vaart in te houden.

Bron: Metro UK. Beeld: iStock