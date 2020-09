Wandelcoach geeft 3 tips om je wandeltempo te verhogen

Een korte ochtendwandeling, frisse neus tijdens de lunchpauze of een uitgebreide avondwandeling: het maakt niet uit wanneer je het doet, wandelen is altijd goed en gezond. Wel is het belangrijk om stevig door te stappen. Maar hoe zorg je ervoor dat je je wandeltempo lekker hoog houdt?

Als je op sneakers de deur uit gaat, werk je aan drie spiergroepen in je benen: je quadriceps, bilspieren en hamstrings. Ook je armen krijgen een beetje beweging. Maar dat houdt in dat als je een flink stuk gaat wandelen, je best veel druk legt op je spieren en gewrichten.

Extra sporten

Bovendien train je met wandelen steeds dezelfde spieren. Omdat je andere spieren daarmee negeert, kunnen deze spieren zwak worden waardoor blessures op de loer liggen. Je zou misschien denken dat dit geen probleem vormt bij wandelen, maar ook tijdens het wandelen is een goed bewegingspatroon van belang. Met dat in je gedachten is het verstandig naast het wandelen nog wat andere oefeningen te doen. Op die manier train je alle spieren, verhoog je je wandeltempo én haal je meer uit je wandeling.