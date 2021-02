Op precies dezelfde dag dat prins Harry en Meghan een intiem interview geven aan Oprah Winfrey, komt koningin Elizabeth op televisie met tv-special. Toeval?

De Britse koninklijke familie viert Commonwealth Day eigenlijk ieder jaar in Westminster Abbey, maar vanwege het coronavirus kan deze dienst dit jaar niet doorgaan. Daarom komt koningin Elizabeth met een tv-special, genaamd A celebration for commonwealth Day.

In deze tv-special zullen zowel koningin Elizabeth als prins Charles en Camilla en prins William en Kate te zien zijn. Commonwealth Day is een dag waarop stil wordt gestaan bij de bijzondere band van de Commonwealth of Nations (het Gemenebest van Naties). Dit is een samenwerkingsverband tussen 53 onafhankelijke landen met het Britse koningshuis als symbolisch hoofd. Tijdens de uitzending zal Elizabeth haar traditionele boodschap met het volk delen.

Geen toeval

BBC zendt de tv-special uit op 7 maart om 19.00 uur. Maar wat blijkt? Dit is precies de dag dat het intieme interview van prins Harry en Meghan met Oprah wordt uitgezonden. Daarnaast verschenen Harry en Meghan vorig jaar op de Commonwealth Day voor de laatste keer in het openbaar met de koningin, voordat ze vanuit het Verenigd Koninklijk naar Amerika vertrokken. Vorige week werd bekend dat Harry en Meghan definitief niet meer als actieve leden Brits koningshuis terugkeren.

Eerder al besloten

Volgens koninklijk verslaggevers kan dit haast geen toeval zijn. Toch is de beslissing om de dienst van 8 maart te vervangen door een programma op 7 maart blijkbaar al in begin februari genomen, nog voordat het interview met Harry en Meghan met Oprah werd aangekondigd. “De beslissing werd ongeveer drie weken geleden gezamenlijk genomen door de abdij, de BBC en het koninklijk huis”, zegt een woordvoerder van Westminster Abbey tegen The Guardian. Of de zogenoemde Megxit wordt besproken in de tv-special is onduidelijk.

Oprah-interview

Het Oprah-interview zal zich vooral concentreren op Meghan, die in verwachting is van hun tweede kindje. Verder komen haar leven als royal, haar huwelijk en haar werk voor goede doelen aan de orde. Ook zal Meghan praten over hoe zij omgaat met de extreme media-aandacht. Later vergezelt Harry haar om te praten over hun verhuizing naar de Verenigde Staten en hun toekomstplannen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: The guardian. Beeld: Getty Images