Als je zó wandelt, verbrand je de meeste calorieën

Wandelen, we houden ervan. En wat al helemaal mooi meegenomen is, is dat je er ook nog eens wat calorieën mee verbrandt.

Wandel jij ook voornamelijk om gewicht te verliezen? Dan is het verstandig om je eens te verdiepen in Nordic walking. Je weet wel, met die stokken. Waarom? Omdat je met Nordic walking je hele hele lichaam aan het werk zet en daardoor meer calorieën verbrandt. Je gebruikt je benen, maar ook je armen en je core.

Iedereen kan het doen

De sport is geschikt voor iedere leeftijd en biedt zowel mogelijkheden voor mensen die niet zo vaak sporten, als voor de meest doorgewinterde fitnessfan, omdat je zelf je snelheid en intensiteit kunt bepalen. Doordat je de stokken gebruikt, leg je minder druk op je pezen en spieren en verdeel je je gewicht. Daarom is Nordic walking ook geschikt voor mensen die wat moeilijker lopen.

Zeg maar dag tegen die calorieën!

Een Amerikaans onderzoek toonde volgens de website Good Housekeeping aan dat je ongeveer twintig procent meer calorieën verbrandt met Nordic walking dan met regulier wandelen, omdat je meer spiermassa gebruikt. Bovendien bleek uit onderzoek dat Nordic walkers sneller en verder liepen dan wandelaars zonder stokken.

Enne, nog een ander leuke bijkomstigheid: het is natuurlijk een heel gezellige en toegankelijke sport om met je vriendinnen te doen. Wat let je?

Sportvlogger Lot legt alvast uit hoe je het beste aan Nordic walking kunt doen:

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock.