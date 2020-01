Waarom wandelen in de buitenlucht goed voor je darmen is

Heb je geregeld last van je darmen en zowat ieder middeltje al uitgeprobeerd om je klachten te verminderen? Dan is het tijd om het eens over een andere boeg te gooien. Dagelijks een flink stuk wandelen zou namelijk wonderen doen.

Dus jas aan, sjaal om en naar buiten!

Advertentie

Onderzoek

Recent onderzoek wijst uit dat wandelen in de frisse buitenlucht meer voor je gezondheid doet dan je in eerste instantie zou denken. Het is namelijk niet alleen een goede manier om lichaamsbeweging te krijgen, maar ook een gerichte manier om korte metten te maken met darmklachten.

Biodiversiteit

Om dit te onderzoeken deden wetenschappers – niet erg diervriendelijk – proeven op muizen. Ze wilden ondervinden wat het verband was tussen de werking van je maag- en darmstelsel en lichaamsbeweging. Hiervoor werd er een groep muizen blootgesteld aan de lucht met veel biodiversiteit, zoals ook in de buitenlucht het geval is.

Darmflora

Een andere groep muizen werd blootgesteld aan een ietwat ongezondere lucht, namelijk de lucht zónder deze eerder genoemde biodiversiteit. Deze lucht is te vergelijken met de lucht in een kantoorpand of woning. Vervolgens werd er gekeken in hoeverre de darmflora van de beide groepen muizen verschilde.

Veranderingen

En wat bleek? Zoals je vast al wel kon verwachten, bleken de muizen die werden blootgesteld aan de buitenlucht allerlei positieve veranderingen in hun darmen te hebben. En de muizen die de ongezondere lucht hadden ingeademd, toonden deze veranderingen niet.

Wandelen

Nu hoef je niet direct uren achter elkaar te gaan wandelen om de resultaten ervan te kunnen ervaren. Want slechts 30 minuten in de buitenlucht wandelen is volgens de onderzoekers al genoeg.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Bedrock. Beeld: iStock