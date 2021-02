Waarom je juist ’s avonds na het eten een rondje moet gaan wandelen

Jennifer Hoffman (40) is momenteel hoogzwanger en verwelkomt binnenkort haar eerste kindje, een jongen. Maar zwanger worden was geen gemakkelijk traject, vertelt de actrice openhartig aan magazine JAN.

Bij het zwanger willen worden, kwamen veel twijfel en frustratie kijken, want het lukte maar niet. Pas toen Jennifer dit allemaal losliet, lukte het pas.

Jennifer wist lange tijd niet of ze wel moeder wilde worden. Toen ze drie jaar geleden een relatie kreeg met de Amerikaanse Dorian, kwam daar verandering in. Ze vertelt: “Langzaam schoof dat op naar: laten we maar proberen en kijken of het lukt.” Toen lukte het alleen niet: “Dus dan denk je: zie je wel, er zit iets in me wat het tegenhoudt, ik saboteer de boel.”

Teleurstelling

De actrice heeft toen naar eigen zeggen ziekenhuizen bezocht, waar haar werd verteld dat er niks aan de hand is. Toch bleek Jennifer steeds weer niet zwanger, en dat bracht een hoop teleurstelling met zich mee. “Zo van: als vrouw moet ik één ding kunnen, en dat kan ik niet”, vertelt ze hier openhartig over.

Loslaten

Uiteindelijk besloten Jennifer en Dorian om het zwanger willen worden op een laag pitje te zetten. Ze zouden het na de coronacrisis wel weer zien. En toen werd Jennifer zwanger. Volgens haar komt dat omdat ze het toen juist losliet. “Daar krijg je blijkbaar baby’s van, haha. Uiteindelijk is het me overkomen, wat heel fijn voelt, want dan voelt het alsof ik niet de keuze heb gemaakt, maar dat er toch iemand blijkbaar graag wil zijn”, aldus de actrice.

Zes dagen overtijd

Ze vertelt hoe ze de zwangerschap ontdekte: “Deze keer was ik zes dagen overtijd en dacht ik er helemaal niet aan dat ik zwanger kon zijn. Ik voelde wel krampen, maar dacht dat ik gewoon ongesteld ging worden. De nacht ervoor had ik helemaal niet geslapen. Dat is natuurlijk psychisch. Ik dacht, ik moet gewoon even over zo’n ovulatiestaafje heen piesen, zien dat het één streepje is en dan word ik ongesteld”.

Goed nieuws

Maar dat bleek niet het geval te zijn. Ze vroeg Dorian een zwangerschapstest te kopen en al toen bleek het ‘raak’. Jennifer vroeg: “Dorian, can you run to the drugstore to get a pregnancy test, I think there is a fifty percent chance that I’m pregnant… Hij was de deur al uit. Tien minuten later zagen we twee dikke strepen. Dolgelukkig waren we.”

