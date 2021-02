Angela (62) verheugde zich enorm op haar rol als oppasoma, maar in de praktijk valt het oma-zijn soms vies tegen. “Mijn kleinzoons zijn zeer aanwezig. Soms is dat grappig, meestal vooral vermoeiend.”

“In het dagelijks leven merk ik dat mijn gehoor een beetje achteruitgaat. Dat geldt niet als ik mijn kleinkinderen – Teun (bijna 4) en Koos (2) – over de vloer heb. Maar die doen dan ook alles op orkaankracht. Als ik niet meteen reageer, is het ‘Oma-Oma-OOOMAAA!’ En dan kun je wel manmoedig denken: ik negeer dit even, maar het vált niet te negeren. Het duo is zeer aanwezig. Soms is dat grappig, meestal vooral vermoeiend.”

Advertentie

“Ik ga niet met ze naar de speeltuin om lekker te spelen, maar om de buren even rust te gunnen en de kinderen af te matten. Als mijn man naar zijn werk gaat op mijn vaste oppasdinsdag is zijn afscheid veelzeggend. Hij zegt ‘Sterkte’ in plaats van ‘Fijne dag’. En ik moet eerlijk toegeven dat ik hem weleens verlangend nakijk.”

Oppasoma

Ik had me enorm verheugd op oma worden. Twee van mijn vriendinnen waren het al en uit hun verhalen maakte ik op dat het enig was: wel de lusten van een kleintje, maar niet de lasten. Ik zag helemaal voor me hoe ik zou voorlezen, hoe we spelletjes zouden doen en hoe we samen pannenkoeken zouden bakken.”

“De babytijd van de oudste was best knus, al was ik blijkbaar vergeten dat voor een baby zorgen een dagvullend programma is. De idylle viel pas echt in duigen toen de tweede erbij kwam. Teun was nog niet vergeten hoe geweldig zijn leven was toen hij nog enig kind was en eiste veel aandacht. En Koos zag Teun al heel jong als zijn grote held, dus als die een keel opzette, deed Koosje puur uit solidariteit onmiddellijk mee. Strálend.”