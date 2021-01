Wandelend vergaderen? Zo doe je dat het productiefst

Vanaf dit weekend krijgen automobilisten die bij een alcoholcontrole in België worden betrapt op rijden met te veel alcohol op niet de bekende Bob-sleutelhanger, maar een sleutelhanger met de naam van een verongelukt kind.

Axelle, Corwin, Laetitia, Nathan, Olivier, Philippe, Romina, Timmy… Deze acht kinderen verongelukten in België door toedoen van een beschonken bestuurder. Heeft een bestuurder te veel drank op, dan krijgen ze een sleutelhanger met een van deze namen plus het verhaal erachter. Zo hoopt de nieuwe campagne, een initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen, hen te motiveren om juist Bob te worden.

Bob

Overigens is Bob geen afkorting en staat niet voor Bewust Onbeschonken Bestuurder. De Bob-campagne is een idee van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Dit instituut gebruikt de naam Bob sinds 1995 in campagnes tegen drank in het verkeer. In Nederland loopt de Bob-campagne sinds 2001.

Moeder en dochter op slag dood

Als onderdeel van de nieuwe campagne wordt in een video het verhaal van Axelle (3) verteld. Frank en Marilyn verloren vijf jaar geleden in één klap hun dochter Johanna en kleindochter Axelle. Moeder en dochter stonden hand in hand op de stoep toen de beschonken chauffeur de macht over het stuur verloor. “Ze zijn 35 meter verder geslingerd. Johanna lag toen eerst nog in een zware coma, maar Axelletje was op slag dood.”

Weekend zonder alcohol

Automobilisten die een sleutelhanger krijgen met de naam van een jong slachtoffer kunnen die ook inleveren voor een Vias-cursus over de gevolgen van alcohol op het rijgedrag. De eerste sleutelhangers zijn in december al uitgedeeld, de rest volgt vanaf vrijdagavond; dan begint in België het ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’. Tijdens dit jaarlijkse initiatief voert de politie extra veel drankcontroles uit.

Op de website www.nonbob.be ontdek je alle verhalen van de acht jonge slachtoffers, verteld door de ouders en grootouders.

Hoe steun je iemand die rouwt? Rouwdeskundige Daan geeft tips:

