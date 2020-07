Wandelschoenen kopen? Met deze 4 tips maak je de juiste keuze

Wandelen werkt tegen stress, is goed voor de lijn, knettergezond en iedereen kan het. Mits je een paar goede wandelschoenen hebt, natuurlijk. Waar moet je bij de aanschaf van een nieuw paar op letten?

Erhard Swanenberg van Schneider Outdoor deelt 4 handige tips.

1. Professioneel advies

Erhard: “Ga naar een goede outdoorzaak en laat je voeten meten. Zo kan de persoon die je helpt precies zien wat voor soort voeten je hebt – plat- of spreidvoeten, hallux valgus, smalle of juist brede voeten – en je adviseren welk type schoen en/of merk daar het best bij past.”

2. Type wandelaar

“Bedenk van tevoren waar je de wandelschoenen voor wil gaan gebruiken”, adviseert Erhard. “Het soort schoen dat je koopt, moet namelijk passen bij de ondergrond die je gaat bewandelen. Is die ongelijk en rotsachtig, of vooral vlak en geasfalteerd? Met andere woorden: ga je de Kilimanjaro beklimmen, dan heb je andere schoenen nodig dan wanneer je de Nederlandse bossen in trekt.”