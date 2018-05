Waarom goede sokken zo belangrijk zijn tijdens het wandelen

Voor minder dan een euro koop je al een simpel paar sokken. En vaak kan dit prima, maar als je kilometers wilt maken met de benenwagen is het verstandig om iets dieper in de buidel te tasten. Kies dan voor échte wandelsokken. Waarom? Libelle legt het uit.

Allereerst zijn ‘gewone’ sokken vaak simpel gestikt. Daarbij loopt de naad horizontaal voor de tenen langs en zo’n dik aanvoelende naad kan met de kilometer meer gaan irriteren. Goede wandelsokken nemen deze irritatie weg, omdat er simpelweg geen naad aan de voorkant loopt. Daarnaast kent een goedkoop paar sokken een maatrange van soms wel zes maten, maat 35-41. Je kan je voorstellen dat je met maat 35 heel wat stof overhoudt. Wandelsokken worden over het algemeen geproduceerd in specifiekere maatgroepen en sluiten zo beter aan om je voet.

Geen blaren

Heb je flink de pas erin? Grote kans dat jouw voeten dan gaan transpireren. De speciale combinatie van wol en kunstvezel in wandelsokken vangen het transpiratievocht met gemak op en houden zo je voeten droog. En met frisse, droge voeten verklein je de kans op pijnlijke blaren. Scheelt een hoop pleisters en ellende…

Schokdemping

Nog een belangrijk argument voor goede wandelsokken is het opvangen van schokken. Het spreekt voor zich dat een goed paar schoenen met dikke zool voor schokdemping zorgt, maar ook een echte wandelsok kan hier aan bijdragen. Wandelsokken worden geproduceerd met een dikker, zachter en veerkrachtiger voetenbed zodat ook je sok verlichting biedt aan voet en knie.

De prijs voor een goed paar wandelsokken verschilt per merk, maar ga ervanuit dat de sokken zo tussen de tien en dertig euro per paar kosten. Voor tips bij het kopen van wandelsokken kan je even kijken op de site van de Koninklijke Wandel Bond Nederland. Veel wandelplezier!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Koninklijke Wandel Bond Nederland. Beeld: iStock.