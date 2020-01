Moeite met opstaan? Op deze dag is het eindelijk weer licht als je uit bed stapt

Ook het gevoel dat januari ein-de-loos duurt? Hoewel de dagen weer langer worden, is het voor de meeste mensen ’s ochtends als ze op moeten staan, nog steeds donker. En dan kan het voelen als een hele marteling om uit bed te komen.

Misschien heb je een wake-up light, maar niets werkt zo goed om wakker mee te worden als het licht van de (echte) opkomende zon. Daarom hebben we op een rijtje gezet wanneer het eindelijk weer licht is als je opstaat.

Wanneer is het licht bij het opstaan?

Het antwoord op die vraag heeft natuurlijk helemaal te maken met het tijdstip waar op jouw wekker gaat. Als je om 8.30 uur wil opstaan, heb je geluk, eind januari komt de zon al op om dat tijdstip. Maar als je wekker om 6.00 uur gaat, zul je nog tot begin mei moeten wachten…

Opstaan in het licht

We zochten op hoe laat de zon precies opkomt in Nederland in 2020. In dit lijstje kun je zien vanaf wanneer het opstaan wat soepeler zal verlopen. Check links in het lijstje wat de tijd is waarop jij opstaat en je ziet rechts wanneer het opstaan makkelijker wordt.

Omdat we natuurlijk een winter- en een zomertijd hebben, hebben we 2 lijstjes gemaakt.

Tijdens de wintertijd 2020

8.30 uur: 27 januari

8.20 uur: 2 februari

8.10 uur: 8 februari

8.00 uur: 13 februari

7.50 uur: 18 februari

7.40 uur: 23 februari

7.30 uur: 27 februari

7.20 uur: 3 maart

7.10 uur: 7 maart

7.00 uur: 12 maart

6.50 uur: 16 maart

6.40 uur: 20 maart

6.30 uur: 24 maart

6.20 uur: 28 maart

Vanaf de zomertijd op 29 maart 2020

7.20 uur: 29 maart

7.10 uur: 2 april

7.00 uur: 6 april

6.50 uur: 11 april

6.40 uur: 15 april

6.30 uur: 20 april

6.20 uur: 25 april

6.10 uur: 30 april

6.00 uur: 5 mei

Bron: Zonsopgangzonsondergang.nl. Beeld: iStock