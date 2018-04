Warm weer op komst: elke dag meer kans op hooikoortsklachten

Voor iedereen die last heeft van pollen in de lucht en al gauw met rode ogen en een kriebel in de keel op de bank zit: kijk maar uit, de komende dagen.

Want er komt weer echt hooikoortsweer onze kant op. Omdat de lucht de komende tijd zacht en warm aanvoelt is het echt pollentijd. Zeker omdat het warme weer gepaard gaat met buien.

Hatsjie

Daarom zullen veel mensen de komende dagen extra last hebben van hooikoorts. En die trend zet alleen maar door. Zeker omdat het ook waait, zullen de pollen zich de komende tijd sneller verspreiden. Het gaat vooral om Essen en Berken die pollen hebben die steeds meer in bloei komen te staan. Momenteel komen de meeste pollen dus van bomen af, en niet van grassen of kruiden.

Mensen die gevoelig zijn kunnen er flink van gaan niezen, hoofdpijn krijgen of irritaties aan de luchtwegen en de ogen. Deze 3 tips bieden sowieso verlichting:

Steeds meer kans

De komende dagen blijven de temperaturen in ons land erg zacht voor de tijd van het jaar. Er blijft wind staan en ook blijft er kans op regen. Het ziet er dus niet naar uit dat het pollenweer minder gaat worden in de komende weken. Sterker nog: de kans op hooikoortsklachten neemt alleen maar toe.

Sterkte allemaal!

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock