Warme chocolademelk met slagroom? Na zóveel stappen heb je 'm er weer af

Met dit koude winterweer mag één ding niet ontbreken: warme chocolademelk met slagroom. We willen het eigenlijk niet weten, maar toch weer wel: hoeveel calorieën bevat ons favoriete drankje? En vooral: hoeveel moet je lopen om ‘m er weer af te krijgen?

Eerder rekende Dr. ir. Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum voor ons uit dat je om 880 kcal te verbranden, 4 uur moet wandelen met een snelheid van 4 kilometer per uur. Dat komt neer op 16 kilometer (!) en 23.000 stappen. Wanneer we dit rekenvoorbeeld ook gebruiken om uit te rekenen hoeveel stappen je moet zetten om een mok warme chocolademelk met slagroom te verbranden, dan komen we uit op het volgende:

Advertentie

Een mok warme (volle) chocolademelk met slagroom bevat 262 kcal. Voor dit aantal calorieën moet je 72 minuten wandelen met een snelheid van 4 kilometer per uur. Dat betekent dat je bijna 5 kilometer moet lopen om de calorieën te verbranden. Met een gemiddelde van 10.000 stappen voor 7 kilometer moet je dus meer dan 7000 stappen zetten om de calorieën van een warme chocolademelk met slagroom te verbranden. Maar ach, het is maar één keer winter. Morgen wandelen we wel weer.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock.