Aha, dus dáárom hebben we op warme dagen veel minder trek

Waar we soms op een winteravond graag een extra kommetje soep of bord pasta naar binnen werken, hebben we in de zomer vaak veel minder trek. Maar hoe kan het eigenlijk dat we op warme dagen minder zin in eten hebben?

Eigenlijk is de uitleg daarvoor heel simpel: op zomerse dagen probeert je lichaam zichzelf koel te houden. En dat terwijl alles ín je lichaam voor warmte zorgt. Als je op zo’n tropische dag dus veel eet, moet je lijf extra veel moeite doen om weer af te koelen. Daar hebben we natuurlijk niet zo’n zin in, dus om dat te voorkomen, neemt je lichaam uit zichzelf een soort voorzorgsmaatregel die ervoor zorgt dat je niet zoveel trek hebt.

Advertentie

Extra energie

Op koude dagen in ons kikkerlandje heeft je lichaam juist meer moeite om goed op temperatuur te blijven. Dat verwarmen van je lichaam kost extra veel energie en tegelijkertijd verbrand je ook extra calorieën. Daarom heb je meer trek en eet je meer als het koud is. Op warme dagen daarentegen heeft je lichaam die energie om warm te blijven minder nodig.

Bron: Elle Eten. Beeld: iStock