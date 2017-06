Met dit warme weer in koud water duiken kan levensgevaarlijk zijn

Hoe heet je het ook hebt: spring niet zomaar het koude water in als je wilt afkoelen. In Frankrijk is een man zelfs overleden door een zogeheten ‘kou-schok’.

Specialisten waarschuwen daarom dat je niet zomaar in het water moet springen als je het heel heet hebt.

Eerst wennen

De man lag te zonnen en sprong plotseling in het water. Professor Jan Bourgois laat weten: “Totaal af te raden. Plotse onderdompeling in koud water is de belangrijkste oorzaak van verdrinking. Niet doen zonder je lichaam eerst aan het koude water te laten wennen”.

Hoofdoorzaak

Het gebrek aan zwemkwaliteiten of een geleidelijk intredende onderkoeling zijn niet de hoofdoorzaak van verdrinking, maar juist het plotselinge springen in koud water. Of je er nou in valt of duikt – je kunt het beter proberen te voorkomen. Zeker als je lichaam eerst erg is opgewarmd door de hitte.

De expert legt uit hoe het gaat: “Water dat een temperatuur heeft van 15 graden, voelt voor ons lichaam koud aan en is gevaarlijk. En hoe kouder het water is, hoe intenser de reactie van het menselijk lichaam kan zijn. Sensoren in ons lichaam reageren immers op de eerste, plotse temperatuurdaling ter hoogte van de huid met een schokeffect op bloedsomloop, hart, longen en darmen. De abrupte toename van de ademhaling kan op haar beurt aanleiding geven tot een paniekreactie en tot inname van water. In combinatie met mogelijk optredende hartproblemen, kan men verdrinken.”

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Getty