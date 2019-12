Oh nee! Je favoriete warme winterdrank zit boordevol suiker

Kerstmis staat bekend als een tijd waarbij je jezelf volop trakteert met lekkernijen en warme feestelijke drankjes. Maar dit is allesbehalve gezond natuurlijk.

Uit nieuw onderzoek van Action on sugar blijkt dat die heerlijke seizoensgebonden latte en warme chocolademelk boordevol suiker zit. Na het lezen van dit artikel denk je de volgende keer wel 2 keer na voordat je zo’n feestelijk winterdrankje bestelt.

Caloriebom

Zo’n seizoengebonden latte of warme chocomelk kunnen tot wel 23 theelepels suiker per kopje bevatten, blijkt uit het onderzoek. Dit is in totaal 93,7 gram, ofwel 758 calorieën. Zelfs de varianten waarbij de koemelk is vervangen door veganistische alternatieven bevatten ontzettend veel suiker.

4 muffins

De extra grote “venti” Starbucks Signature Caramel Hot Chocolate gemaakt met havermelk en gegarneerd met slagroom bevat het meeste suiker, 23 theelepels suiker. Dit is evenveel suiker als in 3 blikjes Coco-Cola of 4 muffins met witte chocolade en aardbeien.

Maximum

Om er een beter beeld bij te krijgen, zetten we op een rijtje wat volwassenen en kinderen maximaal per dag aan suiker mogen eten en drinken. Bij volwassen ligt dit aantal op maximaal 30 gram (ongeveer 7 theelepels). Bij kinderen van 7 tot 10 jaar is dit niet meer dan 24 gram (6 theelepels) en bij kinderen van 4 tot 6 jaar ligt dit aantal op 19 gram (5 theelepels) per dag.

Schokkend

Holly Gabriel, voedingsdeskundige bij Action on sugar, noemt de bevindingen ‘schokkend’. “Koffietentjes en cafés moeten grotere stappen nemen om het suikergehalte te verminderen. Ook moeten ze porties verkleinen, minder suikeralternatieven promoten en stoppen met het geven van heerlijke extra’s aan de kassa.” Dat wordt dus overgaan op een ander heerlijk winters drankje.

Maar is het gezond om iedere dag 2 glazen wijn te drinken?

Bron: Red Online UK. Beeld: iStock