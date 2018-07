Last van warmtebultjes? Zó kun je deze klachten voorkomen

Heb jij met dit warme weer snel last van rode jeukende bultjes op de huid? Deze bultjes worden ‘warmtebultjes’ genoemd en zijn gelukkig niet ernstig. En je kunt er ook verschillende dingen tegen doen.

Warmtebultjes ontstaan doordat je meer zweet en de zweetklieren hierdoor verstoppen.

Door de jeuk kunnen warmtebultjes heel vervelend zijn, maar schadelijk zijn ze verder niet. Om er toch zo snel mogelijk af te komen, kun je een aantal dingen doen.

Zweet

Doordat zweet de oorzaak is van deze bultjes is het het beste om je huid koel en droog te houden. Luchtige kleding werkt op warme dagen het beste om zo min mogelijk te zweten. Blijf ook zoveel mogelijk uit de zon om zweten te voorkomen.

Strakke kleding

In de zomer draag je misschien vaker wat strakkere kleding als korte broeken en rokjes, maar op warme dagen kan dat juist voor warmtebultjes zorgen doordat de kleding langs je huid schuurt. Lossere jurkjes en broeken kunnen dus helpen om de klachten te voorkomen.

Zwembad en douchen

Op een warme dag spring je het liefst in een zwembad, maar ook dat is niet zo’n goed idee als je al last hebt van warmtebultjes. Door de vochtige, vaak warme omgeving ga je juist zweten en kun je last krijgen van de huidproblemen. Toch een duik genomen? Droog je dan héél goed af en gebruik zo min mogelijk douchegel onder de douche om te voorkomen dat je huid uitdroogt en de klachten erger worden.

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock.