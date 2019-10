Uitvallen door stress: wat te doen bij een te hoge werkdruk?

Volgens Arbo Unie liegen de cijfers er niet om: de afgelopen 20 jaar is het aantal werknemers met een burn-out verdubbeld. Als we er niet snel iets aan doen, zal in 2030 een kwart van de werknemers thuis zitten of minder inzetbaar zijn.

De burn-out is eerder door TNO al uitgeroepen tot beroepsziekte nummer 1 in ons land. 1,2 miljoen werkenden hebben last van vermoeidheidsklachten. Volgens Willem van Rhenen, hoogleraar en stressexpert bij Arbo Unie, is het cruciaal om nu iets te doen.

Onderwijs en zorg

20% van het onderwijspersoneel heeft last van burn-out klachten en 25% van de mensen in de zorg hebben een te hoge werkdruk. Daarnaast heeft een kwart van de jongeren last van stress en burn-out klachten. Maar het probleem is complex: “Op dit moment hebben veel sectoren al een groot arbeidstekort. Daardoor krijgen mensen die aan het werk zijn het steeds drukker, wat mede weer leidt tot meer burn-out klachten”, aldus de hoogleraar.

Werkgevers

Als werkgever is het volgens Rhenen belangrijk om op de 3 basisbehoeften van de werknemers te letten: autonomie, verbondenheid en bekwaamheid. “De mens is van zichzelf heel creatief en wil graag iets toevoegen. Het is heel irritant als je dat wordt afgenomen.” Ook is de ruimte belangrijk waarin mensen hun eigen regie kunnen houden. Maar zorg daarnaast wel dat je betrokkenheid toont.

Wat kun je als werknemer zelf doen?

1. Zet je social media soms even uit

Social media eist veel aandacht van ons. Denk je dat dit bij jou wel meevalt, dan heb je het waarschijnlijk alsnog mis. Want er zijn ook veel prikkels waar we onbewust iets mee doen. Probeer informatie na je werktijd te vermijden, vooral als je de hele dag al naar beeldschermen kijkt. Leg je mobiel weg, zet de televisie uit en ga lezen of uit het raam in de trein turen (is het je ooit opgevallen hoeveel mensen nog naar hun scherm staren in de trein?!). Zo hoeven je hersenen niet nog meer informatie te verwerken en kan het rustig worden om goed te slapen.

2. Zeg nee

Je wilt je baas niet teleurstellen en knikt achteloos ja, terwijl het zweet uitbreekt en de paniek toeslaat. Waarom zou je niet wat vaker nee schudden? Je baas loopt wellicht naar je collega met dezelfde vraag en je werkgever wil waarschijnlijk ook maar wat graag een burn-out bij jou voorkomen. Rond eerst een opdracht af voor je de volgende opdracht aanneemt en stel duidelijke deadlines voor jezelf en je baas.

3. Accepteren

Soms zijn er dagen waarop je niet vooruit te branden bent. Accepteer dat dan ook gewoon, en forceer niets. Als je alsmaar doorgaat, beland je geheid in een burn-out. Er is niets mis met je af en toe iets minder vrolijk voelen.

4. Plan pauzes

Bravo, je neemt af en toe pauzes. Maar denk je er ook aan om deze daadwerkelijk in te plannen? Dat geeft niet alleen een verlichtend gevoel op het moment dat je het druk hebt, maar daardoor is ook de kans groter dat je het ook écht doet. Meestal krijg je de beste ideeën op de momenten waarop je niet geprikkeld wordt (onder de douche? Op de toilet?).

5. Gun jezelf wat

Deze tip ontving Bedrock van een 21-jarige lezeres die zelf al met een burn-out kampte: gun jezelf wat je moeder, vriendin of partner je zou gunnen. Een massage voor jezelf ‘te duur’, maar voor je beste vriendin wel broodnodig? Doe het dan lekker. Behandel jezelf op een liefdevolle manier, precies zoals een ander je zou behandelen.

Ook Libelle’s Dr. Rutger vertelt je meer over wat een burn-out precies is en wat je ertegen kunt doen:

Bron: AD, Bedrock. Beeld: iStock