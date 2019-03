Libelle Legt Uit: waarom intuïtief eten een goede manier is om af te vallen

Veel water drinken, meer bewegen of even geen chocola eten, zijn beproefde tactieken om wat beter in je spijkerbroek te kunnen passen. Maar de nieuwe afvaltrend ‘intuïtief eten’ stelt dat luisteren naar je lichaam dé manier is.

Vergeet het eindeloos tellen van calorieën of het laten staan van koekjes en brood. Intuïtief eten klinkt je vast en zeker als muziek in de oren.

Intuïtief eten

Het draait allemaal om het luisteren naar de honger- en verzadigingssignalen die je lichaam afgeeft. Voel je je hongerig? Dan eet je. Maar is het 6 uur en rommelt je maag nog helemaal niet? Dan hoef je dus niet direct aan het avondeten te beginnen.

Niets ontzeggen

In tegenstelling tot andere diëten hoef je jezelf niets te ontzeggen. Het wordt dan ook geen dieet, maar een levensstijl genoemd. En omdat je gewoon een koekje mag eten wanneer je er zin in hebt, zouden de welbekende cravings al snel verminderen.

Dit zijn de 8 basisregels van intuïtief eten:

Laat de dieetmentaliteit varen Eet wanneer je honger hebt Voel je niet schuldig meer rondom eten Eet niet door wanneer je vol zit Respecteer je lichaam Koppel je emoties niet langer aan voeding Beweeg dagelijks Eer je gezondheid

Bewuster eten

Het klinkt misschien allemaal wat vreemd, maar toch is het volgens Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum een goede manier om bewust(er) met eten om te gaan. “Het kan je helpen om minder te eten als je bijvoorbeeld vaak eet uit gezelligheid of dooreet totdat iets op is als je eigenlijk al vol zat.”

Behoeften voelen

Astrid vertelt dat er soms ook wordt beweerd dat je kunt voelen welke voedingsmiddelen je nodig hebt, zoals bijvoorbeeld magnesium of veel eiwitten. “Maar er zijn geen aanwijzingen uit wetenschappelijk onderzoek dat we ons bewust kunnen zijn van de behoefte aan allerlei verschillende voedingstoffen.”

Bron: Goodhousekeeping, Voedingscentrum. Beeld: iStock