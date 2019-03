Waarschijnlijk slik je dagelijks wel 1 of 2 vitaminesupplementen ter ondersteuning voor een goede gezondheid. Maar neem je ook al MSM-poeder tot je? Dit zou namelijk veel gezondheidsvoordelen met zich meebrengen.

Natuurlijk staat buiten kijf dat een gezond en gevarieerd voedingspatroon dé sleutel is tot een hoge weerstand en een gezond lijf. Maar voedingssupplementen kunnen daar een goede toevoeging aan zijn.

Advertentie

Wat is MSM-poeder?

Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar MSM-poeder is een oplosbare stof die voorkomt in al het leven op aarde. De afkorting staat voor MethylSulfonylMethaan. Deze zwavelstof komt voor in voeding, maar het zwavelgehalte in ons eten is tegenwoordig laag. Dit komt omdat we door de jaren heen minder verse en meer bewerkte producten zijn gaan eten. Hierdoor ligt er een zwaveltekort op de loer, wat je kunt voorkomen door MSM-poeder te nemen.

Tekort aan zwavel

Wil je MSM-poeder proberen maar twijfel je of je het nodig hebt? Onder andere een extreem droge huid, breekbaar haar, broze nagels, pijnlijke gewrichten en chronische vermoeidheid kunnen wijzen op een tekort aan zwavel in je lichaam. Dus als je deze klachten ervaart, kun je best eens kijken of MSM-poeder een positieve uitwerking op jou heeft.

De gezondheidsvoordelen van MSM-poeder op een rij

Een stabielere bloedsuiker

MSM-poeder kan bijdragen aan een stabiele bloedsuiker, wat pieken en dalen na het eten kan verminderen. Hierdoor heb je minder snel zin om te snacken tussen maaltijden door en blijven je hormonen de hele dag door gebalanceerd. Mooi haar en sterke nagels

Zwavel is een bouwsteen van het lichaam. Wanneer je er te weinig van hebt, kan dit impact hebben op de gezondheid van je haar, huid en nagels. MSM-poeder kan dit voorkomen, aangezien het collageen bevat. En je raadt het al, dit is precies wat je nodig hebt voor glanzend haar en stevige nagels. Sterke spieren

MSM-poeder kan ook helpen om je flexibiliteit en het uithoudingsvermogen van je spieren te vergroten. Hierdoor is het ideaal om te nemen na een rondje hardlopen of een yogales. Het kan je spieren sneller doen herstellen na een inspanning, waardoor je minder snel spierpijn kunt krijgen. Verminderde hooikoortsklachten

Heb je alweer last van tranende ogen en een loopneus? Dan kan MSM-poeder ook een goede voor jou zijn. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het je hooikoortsklachten flink kan verminderen. Ook andere allergieën kunnen er positief op reageren, omdat MSM de celwanden zachter maakt. Hierdoor kunnen vrije radicalen gemakkelijker uit je cellen worden gespoeld, waardoor je minder last van allergieën kunt hebben. Het schijnt dat ze er zelfs door kunnen verdwijnen!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Women’s Health, A Healthy Life, Orthokennis, Beeld: iStock