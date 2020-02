Libelle Legt Uit: wat is een normale, gezonde hartslag?

Bij bijna ieder bezoek aan de huisarts, wordt je hartslag en bloeddruk gemeten. Maar wat is nu eigenlijk een normale hartslag?

Je hartslag en bloeddruk vertellen veel over je gezondheid. Maar het aantal slagen van je hart per minuut, kan per persoon erg veel schelen. Wanneer is een hartslag gezond? En wanneer niet?

Gemiddelde hartslag

Normaal slaat je hart in een regelmatig tempo, maar de hoogte van je hartslag kan de hele dag door wisselen. Het hart past zich voortdurend aan aan de omstandigheden. Je hartslag gaat wat omhoog als je actief bezig bent en daalt weer als je ontspant. Over het algemeen is de hartslag bij volwassenen in rust tussen de 60 en 100 slagen per minuut.

Uit onderzoek blijkt dat een algemene normale, gezonde hartslag eigenlijk niet bestaat. De normale hartslag kan namelijk meer dan 70 slagen per minuut schelen. Door te kijken naar de metingen van smartwatches die maandenlang dagelijks de hartslag van wel 90.000 mensen controleren, konden de onderzoekers naar een gemiddelde over een langere tijd kijken.

Grote verschillen

Volgens de onderzoekers is het opvallend dat de hartslag van mensen over langere tijd zeer stabiel kan zijn, terwijl de hartslag van persoon tot persoon dus wel meer dan 70 slagen per minuut kan verschillen. Kortom: een hartslag van 40 slagen per minuut kan gezond zijn, maar eentje van 109 slagen per minuut ook. Zowel geslacht, leeftijd, BMI en de hoeveelheid slaap hebben invloed op de hoogte van de hartslag. Om de enorme verschillen te kunnen verklaren, is meer onderzoek nodig.

Hartproblemen

Als je gemiddelde hartslag over een bepaalde tijd redelijk gelijk blijft, dan kan je concluderen dat je een ‘normale’ hartslag hebt. Als dit erg varieert en je soms in rust een hartslag van 60 hebt, maar ook regelmatig een hartslag van 100 hebt in rust, kan dit wel wijzen op hartproblemen. Het dragen van een smartwatch kan dan verstandig zijn, om de hartslag de hele dag in de gaten te houden.

Bron: Science Daily. Beeld: iStock