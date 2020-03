Panseksualiteit: wat is dat precies?

Seksualiteit bestaat in verschillende vormen. Iemand kan homoseksueel zijn, biseksueel, aseksueel of heteroseksueel. Maar er bestaan nog veel meer vormen van seksualiteit die (eindelijk) steeds meer algemeen bekend en geaccepteerd worden. 1 daarvan is panseksualiteit.

Maar wat houdt dat nou precies in?

Om goed te begrijpen wat iemand die panseksueel is voor gevoelens ervaart op het gebied van seksualiteit, heb je een klein lesje Grieks nodig. Het woord ‘pan’ komt namelijk uit het Grieks en betekent ‘alles’. Panseksualiteit houdt in dat je romantische, emotionele of seksuele gevoelens kunt hebben voor iedereen, ongeacht diens geslacht.

Gender

De wereld waarin wij leven is voornamelijk binair als het gaat om gender. Dit houdt in dat ons hele leven ons is aangeleerd dat er enerzijds vrouwen bestaan, met een vagina, en mannen, met een penis. Toch is dit niet zo simpel en de laatste jaren is daar (gelukkig) steeds meer aandacht voor. Er bestaat tussen deze duidelijke tweedeling namelijk nog een groot gebied waarin talloze andere vormen van geslacht bestaan.

Zo zijn er mensen die transgender zijn en het gevoel hebben dat ze zijn geboren in een lichaam met het ‘verkeerde geslacht’. Ook zijn er mensen die ervoor kiezen zich helemaal niet te identificeren met een bepaald geslacht en daarmee non-binair zijn. En zo bestaan er nog veel meer soorten van gender. Een panseksueel maakt hierin geen onderscheid en kijkt voorbij iemands geslacht. Of iemand binair, trans of non-binair is, maakt voor een panseksueel persoon niet uit.

Pan-, bi-, omni-?

Daarmee is panseksualiteit nét weer anders dan biseksualiteit of omniseksualiteit. In het geval van biseksualiteit valt iemand op zowel mannen als vrouwen, maar speelt gender wel degelijk een rol. Hierbij gaat iemand uit van het binaire systeem en voelt iemand zich seksueel of romantisch aangetrokken tot zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht. Het gebied daartussen valt daar niet binnen.

Omniseksualiteit

Een omniseksueel valt dan juist weer op zowel mannen als vrouwen én het gebied daartussen. Hier vallen non-binaire personen, transseksuelen en alle andere vormen dan gender ook onder. Wat het grote verschil tussen omniseksualiteit en panseksualiteit is, is dat in het eerste geval het geslacht van de ander wel wordt erkend. Bij een panseksueel is dat niet het geval: gender is een factor die daarbij helemaal niet aanwezig is.

Verliefd worden op mensen

Dit houdt in dat een panseksueel dus op een persoon valt, ongeacht het genderlabel van iemand. Veel panseksuelen zeggen dan ook vaak dat ze gewoon op mensen vallen, op het innerlijk en op hoe iemand is. En is dat ook niet precies waar het allemaal eigenlijk om draait?

Bron: Bedmanieren, Viva. Beeld: iStock