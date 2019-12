Koorts, hoofdpijn, spierpijn en benauwdheid. Het zijn symptomen van een ordinaire griep, maar het kan ook wijzen op de papegaaienziekte. Deze ziekte komt namelijk ineens vaker voor in Nederland.

In Gelderland zijn afgelopen week 6 mensen besmet geraakt met de ziekte, terwijl er normaal gesproken 40 tot 80 gevallen per jaar in het hele land worden geconstateerd.

Wat is de papegaaienziekte?

De papegaaienziekte komt, zoals de naam misschien doet vermoeden, niet alleen voor bij papegaaien. Ook andere vogels kunnen de ziekte hebben. En mensen kunnen dus besmet raken.

Hoe je besmet raakt met de papegaaienziekte, ook wel psittacose genoemd? Dat gebeurt door het inademen van opgedroogde poep van besmette vogels. De kans dat dit gebeurt is natuurlijk groter als je met vogels werkt of als je bij een evenement met vogels bent geweest, zoals een vogelshow.