Libelle Legt Uit: wat is Tarot eigenlijk en hoe werkt het?

Je hebt vast wel eens gehoord over tarotkaarten, waarmee een helder licht geschenen kan worden op bepaalde zaken en antwoord gegeven kan worden op prangende vragen waar je mee rondloopt. Maar wat is het nou precies en hoe werkt tarot eigenlijk?

Libelle dook de mysterieuze wereld van de kaartlegging in en legt het je uit.

Advertentie

Oorspong tarot

In films en series wordt er vaak een nogal zweverig beeld neergezet van tarot en het gebruik daarvan. Vaak wordt het dan ook in verband gebracht met het voorspellen van de toekomst. Maar dat is dus níet waar deze kaarten voor gebruikt worden. Waar de beginselen van het tarot liggen is niet helemaal duidelijk. Sommigen beweren dat de oorsprong in India ligt, terwijl anderen stellig zeggen dat het toch echt uit Italië komt. Wat wel duidelijk is, is dat het kaartspel al in de dertiende eeuw voor het eerst opgedoken is in Europese documenten, en dat de bekendste tarotkaarten uit de vijftiende eeuw stammen.