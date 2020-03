10 dingen die vrouwen in de menopauze écht niet meer willen horen

Je sleutels vergeten, urineverlies en hemel, die verschrikkelijke opvliegers. Alsof de menopauze niet moeilijk genoeg is, krijg je met regelmaat opmerkingen te horen die niemand tegen je moet zeggen. Dus lieve mensen, hierbij de 10 dingen die de vrouwen niet meer willen horen. Ze hebben het al zwaar genoeg.

Voor de meeste vrouwen geldt dat ze in de leeftijd 45 tot 55 jaar hun laatste menstruatie hebben. De hormonale veranderingen die vervolgens optreden zijn voor een vrouw niet alleen pittig, maar ook voor haar omgeving. Aan iedereen die de menopauze momenteel niet doormaakt is er daarom één boodschap: wees een beetje begripvol. Oh, en zeg de volgende dingen dus liever niet.

