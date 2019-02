Is water nog goed na een nacht op je nachtkastje?

Soms word je ’s nachts of ’s ochtends wakker met een gigantisch droge mond en snak je naar een slok water. Gelukkig staat er nog een glas water op je nachtkastje, maar is deze van gisteren. Kan het kwaad om hiervan te drinken?

Kortom, wat is de houdbaarheid van water?

Advertentie

Warmte en licht

Dat hangt af van het soort water. Een verpakt flesje water gaat niet kapot. Een glas leidingwater daarentegen is een ander verhaal. Vooral als je er al van gedronken hebt. Waterkwaliteit loopt namelijk terug door de groei van bacteriën in het water. Heb je er al van gedronken, dan zijn de bacteriën uit je mond in het glas water terecht gekomen en groeien die in rap tempo onder invloed van warmte en zonlicht.

Is het slecht?

Klinkt heftig, maar is dat het ook voor je lichaam? In principe niet, tenzij je weerstand niet zo goed is. Daarnaast is het niet verstandig om het water uit te wisselen met iemand anders; dan krijg je er natuurlijk ineens wel een hele hoop bacteriën bij.

Hoe lang kun je er nog van drinken?

Daarvoor moet je jezelf drie vragen stellen: hoe warm is het op de kamer? En hoe licht? En hoe schoon was het glas voor het vullen? Was het niet al te warm en licht op de slaapkamer, en zat het in een schoon glas, dan is het nog ongeveer een week houdbaar. Maar erg fris is het niet, en is een dagelijks vers getapt glas water toch echt wel beter.

Meer tips over gezondheid? Lees de nieuwe Libelle Special in het teken van ‘Gezond’:

Libelle special Gezond €4,55 Bestel

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: womenshealthmag.com. Beeld: iStock