Kun je beter een weegschaal of meetlint gebruiken om te bepalen of je bent afgevallen?

Willen we de vooruitgang van aankomen of afvallen bijhouden, dan pakken we er vaak een weegschaal bij. Toch kun je beter voor een ouderwets meetlint kiezen, want een weegschaal houdt vaak geen rekening met de samenstelling van je lichaamsmassa, waar je met een meetlint wel enigszins inzicht in krijgt.

Als je op de juiste manier afvalt, dan is de kans groot dat je spiermassa toeneemt, terwijl je vetpercentage afneemt. En een kubieke centimeter spierweefsel weegt meer dan een kubieke centimeter vetweefsel; iets wat het getal op de weegschaal meestal niet kan onderscheiden.

Licht is niet per se slank

Je vetpercentage kan dit onderscheid wél maken. Weet je namelijk je omvang dankzij een meetlint, dan kun je je vetpercentage berekenen. Daarbij kun je nog zo licht zijn, als je vetpercentage hoog is, kan het maar zo zijn dat je eigenlijk ‘te dik’ bent. Onthoud: licht is niet hetzelfde als mager en zwaar is niet hetzelfde als dik.

Val je dus op een constructieve manier af, dan word je waarschijnlijk niet (veel) lichter dankzij de extra spiermassa, maar wél slanker. Bovendien krijg je een atletischere bouw. En dat zul je allemaal terugzien op de centimeters op het meetlint.

Meten is weten

Hoe? Meet voordat je begint met afvallen de omtrek van je buik, taille, bovenarmen en bovenbenen. Start vanaf de vierde week met een tweewekelijkse meting en houd steeds alle maten bij. Je kunt er dan ook voor kiezen om uitsluitend je middel-heupratio (MHR) bij te houden. Maar weet wel: het is het allerbelangrijkst is uiteindeljk dat je goed in je vel zit, gezond bent en je gelukkig voelt. Laat je eigenwaarde en geluk niet afhangen van dat ene getalletje.

Bron: Gezondr. Beeld: iStock