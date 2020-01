Onderzoekers: na een week slecht slapen kun je al 1 kilo aankomen

Een interessante studie van de University of Colorado laat zien dat vrouwen al na één week slecht slapen gemiddeld 1 kilo aankomen.

Slaapgebrek blijkt dus wel degelijk uit te maken voor je figuur.

Advertentie

Hoe het kan? Dat komt met name doordat slaaptekort zorgt voor een extra aanmaak van hormonen die bepalen of je honger hebt. Het gaat dan om het hormoon leptine. Je denkt dat je honger hebt, omdat je slaaptekort hebt. Dat is logisch: eten is nu eenmaal de brandstof van je lichaam. Als je weinig energie hebt, vraagt je lichaam dus automatisch om meer brandstof.

Het jammere is wel dat we na weinig slaap vooral zin hebben in vet eten en eten waar veel suikers in zitten. Dat omdat we zoeken naar koolhydraten, omdat die echt vullen. Zo hebben we sneller weer energie, denkt ons brein. En tja, dan kom je dus sneller aan. Al een weekje beroerd wakker liggen doet wat voor de lijn.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: MAMA Magazine. Beeld: iStock