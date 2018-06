Waarom je in het weekeinde beter geen vroege wekker kunt zetten

Tja, soms is het onvermijdelijk – je kinderen moeten naar een sportwedstrijd of je hebt de 40ste trouwdag van je ouders – maar als het even kan, slaap dan uit in het weekeinde. Of, mocht je toch een wekker zetten, doe dat dan niet te vroeg.

De reden? Als je doordeweeks niet veel slaapt (5 uur per nacht of minder), kun je die uren in het weekeinde een beetje inhalen. Dat is belangrijk, want als je te weinig slaapt, ga je eerder dood dan als je wél 8 uur per nacht tukt.

Vroege dood

Nieuw onderzoek, waar het Journal of Sleep over bericht, volgde bijna dertien jaar meer dan 38 duizend deelnemers. Daar kwam uit naar voren dat 65-plussers die te weinig slapen – vijf uur per nacht of minder dus – een 65 procent hogere kans hadden om eerder dood te gaan dan mensen die wél aan 6-8 uur slaap komen.

Voordat je nu denkt: yes, elke dag gelegitimeerd uitslapen, er zit ook een keerzijde aan het verhaal. Als je juist meer dan 8 uur slaap per nacht pakt, zou je namelijk een 25 procent hogere kans hebben op een vroege dood. Ook niet ideaal.

