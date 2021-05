Er staat weer een gloednieuwe (week)horoscoop voor je klaar. Steenbok, probeer te genieten en Ram, het is nu tijd voor reflectie.

Van 17 t/m 23 mei 2021

Je ontdekt dat je regisseur bent van je eigen leven en dat je zelf bepaalt wie de hoofdrollen, bijrollen en gastrollen vertolken. Het geeft lucht om een relatie die te strak aanvoelt te beëindigen. Ook verhuizen of verbouwen brengt frisse energie.

De Kreeft neigt ernaar zowel (klein)kinderen als de partner te veel aan de borst te drukken. Besef dat kroost zelf fouten moet maken om veerkracht te ontwikkelen. En uw geliefde zoekt een partner, geen moeder. Gelukkig is er afleiding in de vorm van een nieuwe vriendschap.

Verwachtingen en verantwoordelijkheden zetten druk op de ketel. Kan de Leeuw het aan? In de spiegel zie je liever een koningin dan een kwetsbare kitten. Toegeven dat ze beide onder je huid leven, maakt het makkelijker om samen te werken.

Maagd | 23-8 t/m 22-9

Jezelf onder een microscoop leggen en foutjes uitvergroten is een valkuil. Praat liever met mensen die je denken en doen positief beïnvloeden. Wees in de privésfeer wel kieskeurig. Soloprojecten worden rap uitgevoerd. Aangeboren disciplines leveren nu extra werk en promotie.

Weegschaal | 23-9 t/m 22-10

De Weegschaal raakt in de war als ze veel energie steekt in meningen en haar gevoelens daarover. Besteed liever aandacht aan je ademhaling: te oppervlakkig ademen vergroot de stress. Denk ondertussen aan je grootste wens en aan de eerste stappen om die waar te maken.

Schorpioen | 23-10 t/m 21-11

Je kwetsbare gevoel is een wake-up call, want de Schorpioen kan best tegen een stootje. Zaken die al langer op antwoord wachtten, worden nu helder en vlot afgehandeld. Doe hetzelfde met die date, die belegging, die boute vraag. Optimisme leidt gegarandeerd naar succes.

Boogschutter | 22-11 t/m 20-12

Wie naar beneden kijkt, ziet de regenbogen niet. Studie en onderzoek boeien, maar afleiding ligt (vooral bij thuiswerkende Boogschutters) op de loer. Werk met beloningen: pas dat gezellige telefoongesprekje als iets af is. Geen zin? Doe alsof dat wél zo is, dat werkt prima.

Steenbok | 21-12 t/m 19-1

Ga op een hogere plek staan – een duin, brug of balkon – en geniet van het uitzicht. Dit zet allerlei uitdagingen in perspectief. De Steenbok zoekt naar balans tussen spanning en ontspanning, tussen moetjes en plezier. Check ook of misdaadseries kijken wel echt ontspant of toch zorgt voor stress.

Waterman | 20-1 t/m 18-2

Na de lockdown wil de Waterman het liefst met anderen leuke dingen doen. Dat brengt niet alleen saamhorigheid, je hoort ook wat er speelt in je omgeving. Let wel op: kletspraatjes doorvertellen en je ongevraagd bemoeien met anderen kan negatief worden opgevat.

Vissen | 19-2 t/m 20-3

De Vissen kan zich nu heel tactvol uiten. Gebruik dit om de kreukels in het huwelijksleven glad te strijken of om tijd door te brengen met hulpbehoevende ouderen. De vraag: ‘Was dit wel de juiste beslissing?’ kan langskomen. Empathie is een kracht, mits u die ook voor uzelf inzet.

Ram | 21-3 t/m 20-4

Rustig vaarwater? Gematigde snelheid? De Ram wil liever gewoon doorrazen. Reflectie is nu belangrijk. Die blik in de spiegel: ‘Hoe presteer ik thuis en op het werk?’ Dit kan onzeker maken, maar ga ervan uit dat onder druk en met de tijd de mooiste diamanten ontstaan.

Stier | 21-4 t/m 20-5

De focus ligt op gezondheid en dat kan confronterend zijn. Adviezen naleven vergt planning en af en toe een plan B of zelfs C. Wees flexibel en weet dat je er niet alleen voor staat. Dingen tijdelijk overlaten aan dierbaren maakt het makkelijker om snack en snoep te laten staan.

Voorspellingen door astroloog Viola Robbemondt.