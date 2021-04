René van der Gijp heeft het op televisie regelmatig over ‘die kleine van mij’, maar inmiddels is zijn zoon Nicky al 20 jaar en dus helemaal niet zo klein meer. Nicky heeft ook al grote plannen om in de voetsporen van zijn vader te treden.

René van der Gijp heeft twee zoons: Sanny (30) en Nicky (20). Zijn eerste zoon kreeg hij met zijn eerste vrouw Jacuqeline Laats, met wie hij van 1988 tot 1995 getrouwd was. In 2001 kreeg hij samen met Daniëlle Sijthoff zoon Nicky.

Nicky woonde bij zijn moeder tot zij in 2016 onverwachts overleed. Toen nam René hem in huis. Daar vertelde hij toen over in een interview met het AD: “Hoe doe je dat met eten? Wassen? Schoonmaken? Lieve schat, ik leef al heel mijn leven alleen. Ik heb overdag zeeën van tijd om mijn was in het trommeltje te stoppen, ik beschik over een stofzuiger en ik kook. Ik maakte al eten voor mijn moeder en nu maak ik extra omdat Nicky bij me woont. Als je alleen woont, zit er ook onrust in je. Met wie ga ik uit eten? Met wie ga ik naar Scheveningen, waar ik een huisje heb? Met wie drink ik nog even een drankje? Nu is het gewoon duidelijk, dat doe ik met Nicky. Ik vind dat wel iets lekkers hebben.”