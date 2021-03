Weinig energie? Misschien maak jij deze fout tijdens het douchen

Met zo’n 120 liter per dag is de Nederlander grootverbruiker van water. Dat kan anders. Probeer daarom eens wat zuiniger om te gaan met water. Met deze vijf tips kun je heel makkelijk water besparen.

Kraanwater lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is natuurlijk niet. Wereldwaterdag is een goede aanleiding om hier even bij stil te staan. Denk eens na over hoeveel water jij iedere dag verbruikt. Hoe zou je hierop kunnen besparen? Naast goed voor het klimaat, scheelt dat jou in de portemonnee!

We geven je een paar tips om wat minder water te gebruiken:

In de tuin

In de tuin kun je beginnen met het plaatsen van een regenton. Zo vang je bij iedere regenbui wat water op. Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken om de plantjes water mee te geven. Heb je een zwembadje in de tuin? Gooi ook dit niet zomaar weg, maar geef het aan de planten, mits er geen chloor in zit.

Geef je planten altijd water nadat de zon onder is. Zo heeft het meer kans om de grond in te trekken, zonder dat het door de zon verdampt. En gebruik altijd een gieter om je planten water te geven, in plaats van een tuinslang. Zo besproei je ze veel gerichter.