Waarom weinig sex hebben niets zegt over de kwaliteit van je relatie

De helft van de stellen die zeker tien jaar samen zijn, heeft vaak langere periodes geen seks. Maar dat is geen ramp, zo stellen psychologen.

Uit onderzoek van Psychologie Magazine blijkt dat een derde van de stellen af en toe eens drie maanden helemaal geen seks heeft.

Seksloze periodes: ze zijn misschien niet zo romantisch, maar het kan gebeuren. Het is ook niet erg. Want je kunt een goede relatie hebben en toch geen behoefte hebben aan seks. Juist omdat je op andere vlakken in het leven heel intiem bent, mis je die actie in bed niet. De redenen dat we het minder doen, zijn vaak: te moe, te druk. Maar ook geldt: je bent meer beste vrienden dan minnaars. Die vonken die er in het begin waren, die kun je nu eenmaal niet houden. Die gaan over naar een kabbelend vuurtje.

Meer dan de helft van de mensen vindt seks in een relatie belangrijk, maar vindt ook dat andere dingen die hen verbinden zwaarder tellen. Zoals bijvoorbeeld het hebben van kinderen. Dat maakt het leven niet alleen erg druk, maar het zorgt ook voor een ander soort intimiteit in de relatie. Je deelt het ouderschap immers alleen met elkáár.

Bron: Psychologie Magazine. Beeld: iStock