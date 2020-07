Bij welke activiteit loop je het grootste risico op besmetting? Deze grafiek laat het zien

Nu er steeds meer versoepelingen komen, pakken we het leven langzaam weer op. We gaan weer voorzichtig uit eten, pakken een bioscoopje of gaan weer naar de sportschool. Tijdens al deze activiteiten heb je natuurlijk het risico besmet te raken, maar bij welke activiteit heb je dit nu het meest?

De Texax Medical Association (TMA) maakte hier een inschatting van en kwam uiteindelijk met een handige grafiek.

Cijfers geven

Artsen van de coronataakgroep van TMA en de commissie voor infectieziekten kregen de vraag om een cijfer van 1 tot 10 te geven als het gaat om het risico op besmetting. Hierbij moesten ze onder andere denken aan zaken als: ‘is het binnen of buiten?’, ‘hoe dicht ben je bij andere mensen’, ‘hoe lang ben je bij andere mensen?’ en ‘hoe lang kun je je aan de afstandsregels houden?’. Uiteindelijk kwamen ze met een grafiek op de proppen waarin tal van activiteiten gerangschikt staan van weinig risicovol (cijfer 1 of 2) tot heel risicovol (cijfer 8 of 9).