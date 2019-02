Libelle Legt Uit: welke kaas is nou het gezondst?

Is een zaterdagavond bij jou ook geen zaterdagavond als er niet een paar kaasstengels op tafel staan? En is een feestje volgens jou niet compleet als er geen blokjes kaas aanwezig zijn? Begrijpen wij heel goed.

Van het goddelijke etenswaar genaamd kaas kunnen we geen genoeg krijgen. Maar welke soort is nu het gezondst? Womenshealthmag maakte een mooi lijstje waarbij ze kazen van 100 gram vergeleken:

Mozzerella

Kcal: 246

Eiwit: 20 g

Vet: 17 g

Natrium: 120 mg

Naast dat mozzerella vitamine B1, B2, B6, B11, B12, C en D bevat, is het vetgehalte ook relatief laag in vergelijking met andere kazen. Broodje caprèse? Kom maar door!

Brie

Kcal: 338

Eiwit: 22,5 g

Vet: 28 g

Natrium: 500 mg

Omdat er in brie de bacterie listeria monocytogenes zit, wordt dit bij zwangere vrouwen afgeraden. Voor ongeboren baby’s kan dit namelijk fataal zijn. Maar er zijn ook voordelen: vitamine B1, B6, B11 en B12.

Kaas 48+

Kcal: 382

Eiwit: 24,5 g

Vet: 32 g

Natrium: 820 mg

Is het je opgevallen? 48+ kaas bevat een bijzonder hoog natriumgehalte. En laat dat nou net niet zo gezond zijn.

Hüttenkäse

Kcal: 98

Eiwit: 12,3 g

Vet: 4,3 g

Natrium: 230 mg

Oké, dan nu een gezondere variant: hüttenkäse. Een laag vetgehalte, een niet al te hoog natriumgehalte, veel eiwitten en weinig calorieën. Mocht je dus een keer geen inspiratie hebben voor gezond beleg: hüttenkäse smaakt heerlijk met een beetje peper en zout op een cracker.

Feta

Kcal: 263

Eiwit: 14 g

Vet: 21 g

Natrium: 1116 mg

Goed nieuws: die heerlijke blokjes schapenkaas op je salade bevatten véél calcium, vitamine B12, vitamine D en aminozuren. Het zoutgehalte is tegelijkertijd ook hoog, wat dan weer minder gezond is.

Parmezaanse kaas

Kcal: 4222

Eiwit: 40

Vet: 28,5

Natrium: 1000 mg

Deze rauwmelkse kaas bevat veel goede bacteriën in. De kaas is ook relatief laag in calorieën, aangezien je van parmezaanse kaas slechts een eetlepel of twee nodig hebt om je gerecht op smaak te brengen. Dat hadden we niet verwacht, maar fijn!

Hüttenkäse lijkt dus toch echt de grote winnaar te zijn. Heerlijk op een cracker, maar als je het ons vraagt zitten wij toch liever met een plak brie op ons toastje op zaterdagavond…

