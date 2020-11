Met de komst van het coronavirus én de winter, neemt de aandacht voor voedingssupplementen toe. Welke uit het oneindige aanbod kunnen we het best slikken? We belden diëtist en onderzoeker Wendy Walrabenstein.

In Nederland slikken we er dagelijks lustig op los. De brancheorganisatie van zelfzorgmiddelen Neprofarm rekende voor 2018 uit dat we in ons land voor maar liefst 134 miljoen euro in één jaar aan supplementen kopen. En met de aanwezigheid van het coronavirus schatten we in dat dat er niet minder op is geworden. Dat is voor een groot deel onnodig. Walrabenstein raadt over het algemeen maar één supplement aan, en dat is vitamine D.

Vertel…

“Vitamine D zit weliswaar in voeding, maar wordt vooral onder invloed van zonlicht op je huid aangemaakt. En we hebben hier nu eenmaal niet zoveel zon. Vooral in de winter hebben we een extra behoefte aan vitamine D, maar ikzelf slik het zelfs ook in de zomer omdat ik dan veel binnenzit”, vertelt de voedingsdeskundige. “Bepaalde groepen mensen hebben een nog hogere dosis nodig. De omzetting van zonlicht naar vitamine D is vaak minder efficiënt bij mensen met een getinte of donkere huid, kinderen en mensen ouder dan 70 jaar.”

Daarnaast kwam recentelijk aan het licht dat er ook een relatie is tussen een tekort aan vitamine D en het coronavirus. “Onderzoek suggereert inderdaad dat een tekort aan vitamine D voor een heftiger ziektebeloop kan zorgen”, bevestigt Walrabenstein.

Hoeveel vitamine D moeten we extra nemen?

“In de winter is dat voor de meeste mensen 10 microgram, voor ouderen ongeveer 20 microgram. Het maximum is in ieder geval 100 microgram.”

En hoe moeten we die 10 of 100 microgram omgezet in supplementen voor ons zien?

“Op het etiket van supplementen staat altijd hoeveel er in het supplement zit en om hoeveel van de dagelijkse hoeveelheid het gaat. Bij vitamine D adviseren we niet meer dan 100 microgram (of 4000 internationale eenheden) per dag te nemen. Het is niet zo dat je bij een overschrijding direct klachten krijgt, maar stel dat je langdurig teveel binnenkrijgt, kan dat wel schadelijk zijn voor je organen. Of je kunt er misselijk en slaperig van worden. Maar een overmatige intake van vitamine D zie je bijna nooit.”

Is het ene potje nog beter dan het andere?

“Het is lastig om uitspraak te doen over kwaliteit, maar uit het basale aanbod zie ik in ieder geval weinig verschil tussen dure en goedkope merken.”

En verder? Algemeen genomen, raad je voor de winter nog andere supplementen aan?