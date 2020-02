Al maandenlang voert het coronavirus de boventoon in het wereldwijde nieuws. Het virus heeft Nederland nog niet bereikt. Toch heb je nu al bepaalde rechten op de werkvloer in Nederland, betreffende het coronavirus.

Wist je bijvoorbeeld dat je het recht hebt om thuis te blijven wanneer een collega terugkomt van een vakantie in Italië?

Het AD vroeg aan Arbeidsrechtadvocaat Hans Kamerbeek welke rechten personeel heeft bij coronagevaar. Een van die rechten, is dat je thuis mag blijven wanneer je een gegronde reden hebt voor vrees voor besmetting. Hans legt uit: “Stel dat een collega terugkomt uit risicogebied – en dat kan nu mogelijk ook de wintersportlocatie in Italië zijn – dan is er kans op besmetting. Dan mag iemand thuisblijven omdat de vrees gegrond is. Samen met de werkgever moet dan gekeken worden naar een oplossing, bijvoorbeeld thuiswerken.”

Het recht op doorbetaling bij besmetting

Heb je zelf een vakantie op de planning staan naar een risicogebied? Stel dat je besmet raakt in het buitenland en in quarantaine moet blijven: wat zijn dan je rechten? Volgens Hans ligt dit aan één ding: ben je bewust naar een risicogebied gegaan of niet? “Als je nu op vakantie bent in bijvoorbeeld Italië en je moet in quarantaine blijven, dan heb je recht op doorbetaling van loon en gaat het niet af van je vakantiedagen. Maar als een werknemer zelf een risicogebied opzoekt, dan gaat deze vlieger niet op. Het valt dan onder de eigen verantwoordelijkheid. Als een werknemer toch gaat, dan kan er mogelijk zelfs ontslag uit volgen. Je neemt dan niet alleen risico voor jezelf, maar ook je collega’s breng je in gevaar als je in een risicogebied bent geweest.”

Het recht op doorbetaling als het bedrijf stil komt te liggen

Komt het bedrijf waarvoor je werkt stil te liggen wegens het coronavirus? Bijvoorbeeld doordat het bedrijf producten nodig heeft uit China? Dan kan je werkgever gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Je krijgt dan een WW-uitkering. Maar hier mag alleen gebruik van gemaakt worden als er minimaal 20 procent werkuitval is.

Wat moet een bedrijf nog meer voor de werknemers doen?

Werkgevers zijn verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Het personeel moet ingelicht worden over de symptomen en de hygiënevoorschriften. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft bepaald dat de werkplekken door het bedrijf regelmatig goed moeten worden gereinigd met een ontsmettingsmiddel. Het bedrijf moet het mogelijk maken voor de werknemers om veel hun handen te kunnen wassen en het moet zorgen voor papieren handdoeken en afgesloten vuilnisbakken. De WHO adviseert bedrijven ook om een plan klaar te hebben voor wanneer er iemand ziekteverschijnselen vertoont op de werkvloer. Er moet dan bijvoorbeeld een ruimte zijn om de werknemer te isoleren. Daarnaast wil de WHO dat thuiswerken gepromoot wordt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: iStock