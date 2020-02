Neem jij je werk geregeld mee naar huis en komt het dan ook vaak voor dat je ’s avonds nog door zit te werken? Of pieker je eindeloos over werkzaken als je eenmaal thuis op de bank zit? Met deze tips sluit jij je werkdag voortaan goed af.

Psycholoog Thijs Launspach is stress-expert en auteur van het boek Fokking Druk. Hij stelde een stappenplan op waarmee je jouw hoofd leeg kunt maken na een lange, drukke werkdag vol verplichtingen.

Doe een ‘breindump’

In plaats van direct bij thuiskomst door te gaan met de avondroutine van het gezinsleven, kun je het beste een zogenaamde ‘breindump’ doen. Thijs vertelt dat je dit simpel doet door alles dat nog in je hoofd rondspookt op te schrijven. Zo hoef je niet bang te zijn dat je dingen vergeet en kun je het dus gemakkelijker loslaten.

Bewuste overgang

De kans is groot dat jij thuis nog allerlei dingen te doen hebt. De was, eten koken, kinderen naar bed brengen… Toch is het belangrijk om je bewust te worden van de overgang van werk naar privé. Doe dit bijvoorbeeld door tegen jezelf te zeggen dat de werkdag voorbij is wanneer je over de drempel stapt. Het is een kleine handeling, maar met een groots effect.