Op zoek naar meer werkgeluk? Verhuis dan naar dít continent

Ben je niet helemaal content met jouw werkgever, of valt de sfeer op jouw werk je flink tegen? Vervelend, maar misschien is het dan wel dé tijd om te emigreren. Het blijkt namelijk dat mensen in de Verenigde Staten het meeste werkgeluk ervaren.

Dit blijkt uit onderzoeksresultaten van Mindspace, een merk dat wereldwijd bureaus verhuurt aan ondernemers.

Onderzoek naar werkgeluk

Mindspace deed een grootschalig onderzoek naar het werkgeluk van mensen wereldwijd. Door middel van enquetes werden de participanten onder andere ondervraagd over hun betrokkenheid bij het werk dat ze deden en hun werkgeluk in het algemeen.

Meest gelukkig

En wat bleek? De Amerikaanse mensen die meededen uit het onderzoek bleken met kop en schouders boven de andere deelnemende landen uit te steken. 93 % van de Amerikanen gaf aan erg veel geluk te ervaren op de werkvloer. Maar er is goed nieuws, want Nederlanders volgden de Amerikanen op de voet.

Top 5

Want in Nederland blijkt maar liefst 91% gelukkig te zijn met hun werksituatie. Hierna volgt Polen, waar 83% van de werknemers gelukkig is. Op de vierde plaats staat Roemenië met 82%, waarna Duitsland op de vijfde plek volgt. 81% van de Duitste deelnemers gaf aan met een goed gevoel naar hun werk te gaan.

Minst gelukkig

En het minst gelukkig? Volgens dit onderzoek ervaren Engelsen het minste geluk op de werkvloer. Want van de Engelse deelnemers aan het onderzoek gaf slechts 71% aan blij op de werkvloer te zijn. Kortom: in Nederland hebben we het toch best goed voor elkaar. Ben jij het hiermee eens?

Bron: Welingelichtekringen. Beeld: iStock