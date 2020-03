Thuis een comfortabele werkplek creëren? Houd deze 4 richtlijnen aan

De minister president heeft ons opgeroepen om allemaal, waar dat kan, thuis te werken. Hoelang deze situatie aanhoudt, dat weten we niet, dus kun je maar beter een heel fijne, comfortabele werkplek voor je zelf creëren in huis.

Op deze werkplek breng je nogal wat uurtjes door. De plek moet daarom comfortabel zijn: je moet ergonomisch verantwoord kunnen zitten. Je moet je er goed kunnen concentreren én het mag natuurlijk best een beetje sfeervol zijn.

4 richtlijnen voor een comfortabele thuiswerkplek

1. Ga voor een stoel van goede kwaliteit

Een stoel is net zoals schoenen zijn. Soms laat je je misleiden en koop je een paar schoenen dat er prachtig uitziet, maar helemaal niet lekker zit. Daar krijg je al snel spijt van.

Bij een stoel is dit hetzelfde. Koop niet een stoel omdat hij een mooi design heeft of omdat-ie zo mooi bij je interieur past. Kies een stoel waar je ook echt goed op kan zitten. Dit kan je een hele hoop pijntjes schelen.

2. Kies je uitzicht

Wanneer je een plek voor je bureau kiest, sta je er misschien niet direct bij stil dat dit bepaalt waar je de hele dag uitzicht op hebt. En dat is echt van groot belang voor fijn werken. Ga het liefst niet met je rug naar een deur of raam toe zitten, maar kies er juist voor om uit te kijken naar de deur of het raam. Met je gezicht naar een muur zitten, is niet ideaal. Heb je geen andere keus? Hang dan wat inspiratie aan de muur.

3. Zorg voor weinig afleiding én dat alles binnen handbereik is

Je moet je in je werkruimte goed kunnen concentreren. Zorg dat er in de ruimte weinig afleiding te vinden is. Idealiter is je werkruimte geluiddicht. Dit is misschien veelgevraagd, maar kies er in ieder geval voor om je werkplek niet op te bouwen naast de kamer van je kind of de mancave van je man. Dan kunnen zij tenminste gewoon herrie maken, zonder dat jij er last van hebt.

Zorg er daarnaast voor dat alles dat je nodig hebt, binnen handbereik is. Je wilt niet in de uren van je baas op zoek moeten naar spullen, omdat jij je werkplek thuis niet op orde hebt.

4. Creëer sfeer

Je brengt er heel wat uurtjes door, dus zorg ervoor dat je je er thuis voelt. Als het een kale ruimte is, maak er dan iets gezelligs van. Knutsel moodboards voor inspiratie of hang inspirerende quotes aan de muur. Of zet verse bloemen neer. Als je het maar fijn vindt om er tijd door te brengen.

Zo creëer je een thuiswerkplek



Bron: Roomed. Beeld: iStock