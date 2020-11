Helpt anti-rimpelcrème? Dokter Rutger Verhoeff: “Nee, zonnebrand werkt veel beter”

Al vanaf je 25e mag je spreken van een ‘verouderde huid’ en dus is de kans groot dat je al járen smeert met een anti-rimpelcrème om je huid zo jong mogelijk te laten ogen. Maar werkt dit eigenlijk wel, of zijn zulke crèmes weggegooid geld? Huisarts Rutger Verhoeff geeft antwoord op deze prangende vraag.

Er wordt veel beweerd over de gezondheid van je huid. Maar anti-rimpelcrèmes? Die hoeven we niet langer te kopen volgens dokter Rutger.

Advertentie

Anti-rimpelcrèmes werken niet

Een mooie huid, dat willen we allemaal wel. Smeren met een anti-rimpelcrème die nog hartstikke duur is ook, doen we daarom fanatiek. Maar da’s weggegooid geld, vertelt dokter Rutger. “Het werkt echt niet. De veroudering van onze huid komt tot stand door genetische aanleg, roken, en met name blootstelling aan de zon. De perfecte crème moet SPF bevatten om je huid te beschermen, en dat zit ook in zonnebrand. Een simpele zonnebrandcrème is dus veel beter tegen rimpels, de meeste andere crèmes werken niet.”