Wat iedereen moet weten over de gevaren van de e-bike

De e-bike is vaak een goede oplossing voor de fietsfanaten om meer op stap te kunnen en langer te blijven fietsen, en wordt daarom alom bejubeld. Waar alleen vaak geen rekening mee gehouden wordt, is dat dit type stalen ros gevaarlijk kan zijn. Zo waren er in 2017 zelfs méér dodelijke fietsongelukken dan auto-ongelukken.

Dat bewijzen de cijfers van het CBS. In 2017 kwamen 206 fietsers om in het verkeer. Een kwart van die fietsslachtoffers verongelukte op een e-bike.

En dat klinkt José de Jong, woordvoerder Veilig Verkeer Nederland, niet gek in de oren. “Het zijn voornamelijk eenzijdige ongelukken”, vertelt De Jong. “En dan vooral bij het op- en afstappen. Daarbij komen ze vaak te vallen. Het kan misschien gek klinken, maar er gebeuren ook veel ongelukken met paaltjes. Een e-bike gaat namelijk onverwachts best wel hard en dat wordt vaak verkeerd ingeschat, waarop er soms tegen een paaltje wordt opgebotst.”

Richting aangeven

Maar ook het omgekeerde geldt: de e-bikers vormen ook een gevaar voor automobilisten. Grote kans dat je de volgende situatie ooit eens hebt meegemaakt: je wilt als automobilist afslaan bij een rotonde en ziet in de verte een fietser. Op het moment dat je de bocht wilt maken, zit die fietser ineens verdraaid dichtbij. Het enige wat een botsing nog kan voorkomen, is hard op je rem trappen. En de e-biker toert ondertussen fijn verder.

Aanpassen

De maatschappij is namelijk nog niet genoeg gewend aan de e-bike, volgens De Jong. “Automobilisten kunnen simpelweg nog niet goed inschatten hoe snel dit type fiets daadwerkelijk gaat. Dat resulteert in een boel ongelukken op jaarbasis. Ze zullen hier dan ook rekening mee moeten houden. Maar dat geldt natuurlijk ook andersom, de e-biker zal ook rekening moeten houden met het foutieve inschattingsvermogen van de automobilist.”

Tips

Hoe we dan voortaan wél veilig de e-bike op stappen voor een sportief ritje volgens De Jong? “Laat je goed adviseren door de fietshandelaar.” De keuze is reuze bij de e-bikes, en daarom is het belangrijk om te weten wat jouw nieuwe transfer precies kan en wat niet. “Bij elk type mens past een ander type e-bike. Zo is de afstand van de trappers en zadel bijvoorbeeld erg belangrijk. Bij heren kan een lage instap een ongeluk vaak voorkomen. Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand bij het opstappen valt doordat de middenstang in de weg zit.” Daarnaast kan een proefritje van belang zijn.

Cursus

Zit niet jijzelf op de e-bike, maar iemand anders die je kent? Wees dan niet bang om er goed over te praten met hen. Is het nog wel zo verantwoord dat ze op de fiets stappen? Wellicht is een cursus van bijvoorbeeld de leveranciers van de fiets een optie, of de cursus van Veilig Verkeer Nederland. Er kan dan geoefend worden met de nieuwe fiets, maar ook de verkeersregels worden ververst. Deze kunnen soms sneller vergeten worden dan we denken.

