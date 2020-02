Coronavirus in Nederland: dit is alles wat je wil weten over de besmettingen

Daarnaast wordt er extra toezicht gehouden op zes Limburgers die bij een carnavalsbijeenkomst waren op 15 februari. Dit was in de Langbroich, gemeente Gangelt in Duitsland. Er waren hier 14 Duitsers die er aan meededen, waarvan achteraf blijkt dat zij het coronavirus in hun lijf hebben. Een van de Limburgers heeft contact gehad met een van de zieken, daarom worden ze extra goed in de gaten gehouden, vertelt hoofd infectiezorg Christian Hoebe van de GGD Zuid Limburg

De GGD in Zuid Limburg heeft alle gemeenten die aan de Duitse Grens liggen gevraagd om de publieksevenementen af te lassen. De gemeenten waar om het gaat zijn Sittard-Geleen, Brunssum, Landgraaf, Beekdaelen en Kerkrade. Deze gemeenten liggen namelijk langs de regio in Duitsland waar mensen met het virus besmet zijn geraakt.

Op dit moment zijn er dus 2 patiënten bekend die het coronavirus hebben. De 2e patiënt, een vrouw uit Amsterdam, heeft milde klachten. Ze werkte in het ziekenhuis in Amsterdam Zuid-Oost. Het UMC meldde dat ze niet met patiënten werkt. Daarom is de kans op besmetting naar anderen zeer klein. De 20 mensen met wie ze destijds contact heeft gehad zijn geïnformeerd. De vrouw heeft geen contact gehad met de eerste patiënt, maar kwam net als hem uit de regio Lombardije.

Er wordt gesuggereerd dat de man in Tilburg carnaval gevierd heeft. Zowel de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) als de RIVM hebben dit niet bevestigd. Toch sluiten ze de mogelijkheid niet uit tijdens het onderzoek. De burgemeester van Tilburg, Theo Weterings, liet aan Omroep Brabant weten dat er op dit moment in de stad nog geen extra maatregelen getroffen worden, maar hij zal dit van moment tot moment blijven afwegen.

Er ligt op dit moment de hoogste prioriteit om in kaart te brengen met wie de besmette persoon in contact is geweest. Die mensen moeten dan ook 14 dagen in quarantaine. De afgelopen periode heeft het RIVM bij 60 personen tests afgenomen en die kwamen gelukkig allemaal negatief terug. Er wordt nog op de resultaten van 4 testen gewacht.

Ondanks dat het virus ook in Nederland is opgedoken, is men nog niet aan het inslaan. Hoewel de hygiëneproducten zoals zeep, desinfecterende handgel en zakdoekjes erg goed verkopen, hoeven we ons nog geen zorgen te maken. Marc Jansen, directeur van supermarktbrancheorganisatie CBL benadrukt dat er nog voldoende voorraad is. Vanuit Italië kwamen berichten dat er lege schappen waren waar deze producten eerst stonden, na het nieuws over de uitbraak. Volgens Jansen zijn hier nog geen ‘Italiaanse toestanden’.

Heb jij ook desinfecterende handgel? Libelle Legt Uit of desinfecterende handgel beter werkt dan handzeep.

Het coronavirus over de wereld

Er wordt op dit moment gesproken van een internationale gezondheidscrisis door de gezondheidsorganisatie WHO. Het is dus geen pandemie. Deze term gebruiken we alleen als een ziekte zich over meerdere continenten heeft verspreid. Hoewel er op alle continenten, behalve Antarctica, wel besmettingen zijn en de WHO het aantal patiënten zorgwekkend noemt, is het nog niet zo groot dat er gesproken kan worden van een pandemie. Maar de organisatie gaf wel aan dat het virus de potentie heeft om een pandemie te worden.

Op dit moment loopt het aantal nieuwe besmettingen in China enorm terug. In het begin van februari kwamen er per dag duizenden patiënten bij. Op donderdag 27 februari waren dit er ongeveer 327. Dit is het kleinste aantal sinds 23 januari. Binnen de Europese Unie zien steeds meer landen de gevolgen van de uitbraak in Italië. Op Tenerife, het Spaanse eiland, moesten de bijna 1.000 toeristen allemaal in quarantaine, nadat een Italiaanse arts het coronavirus kreeg.

Buiten Europa zijn er vooral problemen in Iran en Zuid-Korea. In Iran steeg het dodental de laatste weken vrij snel tot 26. Dat is, na China, het land met de hoogste sterfgevallen. In Zuid-Korea komen er elke dag zo’n honderd nieuwe besmettingen bij. Er worden nu ongeveer 2.000 patiënten behandeld.

Op zoek naar alle fabels en feiten over het coronavirus? We hebben ze op een rij gezet.

Dokter Rutger vertelt wat je moet doen als je denkt dat je besmet bent:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nu.nl, beeld: iStock