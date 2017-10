Wetenschappers: waarom 2 keer per dag slapen beter is dan 1 keer

We hebben altijd ingeprent gekregen dat 8 uur slaap per nacht ideaal is. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat 2 keer per dag slapen nóg beter is dan 8 uur achter elkaar.

Volgens experts doen we er veel beter aan om 2 keer per dag een dutje te doen dan alleen ’s nachts. Op die manier zou je nooit meer last hebben van die gevreesde middagdip. Volgens antropologen was het vroeger al heel normaal om het zo aan te pakken; mensen hadden geen vaste bedtijd, maar keken gewoon naar wat ze wanneer moesten doen en pasten daar hun dutjes op aan.

Proefpersonen

Psychiater Thomas Wehr claimde dit overigens 30 jaar geleden al. Hij zette een groep mensen 14 uur per dag in een donkere kamer. Na 3 weken hadden zijn proefpersonen uit zichzelf een biomodaal slaapritme ontwikkeld. Dat houdt in dat ze 4 uur slapen, dan weer 3 uur wakker zijn en vervolgens weer 4 uur slapen.

Alert

Dat is niet alleen ons natuurlijke slaapritme, maar houdt ons ook alert. Dat gevoel dat je eerst even wakker moet worden voor de dag echt kan beginnen, is voorbij en ook de middagdip is verleden tijd. Nu alleen nog even overleggen met je werkgever…

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock