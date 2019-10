Wetenschappelijk bewezen: deze schaamhaarstijl is het gezondst

De een laat alles lekker groeien, de ander scheert juist de hele boel weg. Misschien ben jij wel iemand met een modieus streepje of houd je een kunstig figuurtje bij. Moet je natuurlijk zelf weten, maar het is goed om te weten dat één van deze schaamhaarstijlen het gezondst is.

Dat je haardracht daar beneden effect heeft op je gezondheid, daar heb je misschien nog nooit over nagedacht. Toch is het wel zo. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een natuurlijke bos schaamhaar het gezondst is.

Bescherming

We scheren, waxen en harsen er op los. Maar wat we hierbij vaak vergeten is dat schaamhaar een belangrijke functie heeft. Het biedt namelijk bescherming tegen van alles en nog wat. Denk aan: virussen, infecties en SOA’s zoals herpes, HPV, gonorroe en chlamydia.

Gynaecologen

De Amerikaanse gynaecologe Donnica Moore is het met deze stelling eens: “Ons schaamhaar bestaat met een reden. Een volle bos schaamhaar dient als buffer, bijvoorbeeld tegen de wrijving die ontstaat wanneer je intieme delen tegen je ondergoed wrijven. Dat kan namelijk tot irritatie en in sommige gevallen zelfs tot infecties leiden.” Gynaecologe Mary Jane Minkin, werkzaam aan de Yale-universiteit, voegt toe: “Schaamhaar beschermt tegen wrijving en houdt vuil weg van onze genitaliën. Het is niet voor niets dat de mens vanuit de evolutie haar op die plek heeft meegekregen.”

Bron: GoedGevoel.be. Beeld: iStock