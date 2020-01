Wetenschapper deelt formule waarmee de kans op 'de Ware' het grootst is

De liefde laat zich niet sturen. Maar: met een potje kansberekening kun je het lot wellicht een beetje tarten. Dr. Hannah Fry is wetenschapper aan de UCL universiteit in Londen en heeft een wiskundige formule wanneer de kans het grootst is dat je de Ware ontmoet.

“Deze formule vertelt je hoeveel mensen je moet afwijzen voordat je de Ware vindt”, legt ze uit in haar radioprogramma How to get lucky op BBC 4.

Advertentie

Eerste 4 dates

Als je je leven lang met 10 mensen op date gaat, heb je de grootste kans om de Ware te vinden als je de eerste 4 dates hebt afgewezen. Volgens haar zit de Ware voor 39,87% van al die keren tussen de eerste 4 mensen.

Afwijzen

“Als je met 20 mensen wil daten, wijs je de eerste 8 af. De kans dat de Ware tussen die eerste 8 zit, is 38,42%.” En wil je geen grens stellen aan het aantal mensen met wie je datet? Dan doe je er goed aan de eerste 37% af te wijzen. Zo is de kans op succes volgens de wetenschapper iets meer dan 1 op 3.

Toevalligheden

Maar ja: deze methode werkt alleen als je toevalligheden uitsluit en een rationele aanpak niet schuwt. Wél goed om te weten dat als hij of zij er de eerste 8 dates nog niet tussenzit, dat precies in lijn is met de wetenschap (en dus echt niet aan jou ligt). Op naar de volgende 16!

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Red. Beeld: iStock