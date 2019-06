Wetenschappers: ‘Eén dag werken is het best voor je gezondheid’

Dat werk belangrijk is om je goed te voelen, is al meerdere keren uit verschillende onderzoeken gebleken. Werken geeft structuur aan je dagen, zorgt voor sociale verbondenheid én helpt je bij het vormen van je identiteit. Maar hoeveel moet je nu eigenlijk minimaal werken om van deze voordelen te kunnen profiteren?

Wetenschappers van de universiteiten van Cambridge en Salford deden onderzoek naar deze vraag en bekeken hiervoor de data van meer dan 70.000 Britten. Hun conclusie? De ‘optimale dosis werk’ bedraagt slechts 8 uur per week.

Geluksgevoel

Voor de studie keek het onderzoeksteam naar data over de laatste 10 jaar van meer dan 70.000 Britten. De proefpersonen waren tussen de 16 en 64 jaar en onder hen bevonden zich zowel werkenden als niet-werkenden. De onderzoekers keken of en hoe lang de proefpersonen werkten en naar allerlei factoren die van invloed konden zijn op hoe ze zich voelden, zoals de kwaliteit van familiebanden en hun gezondheid. Ook werden de proefpersonen gevraagd om scores te geven aan hun geestelijke gezondheid en de mate waarin ze tevreden waren over hun leven.

Opvallende uitkomst

Afhankelijk van deze antwoorden werden de proefpersonen vervolgens ingedeeld in categorieën wat betreft hun geestelijke welbevinden; van optimaal naar minst optimaal. Als de proefpersonen van werkloosheid overgingen naar een betaalde baan voor minimaal acht uur per week, daalde het risico dat zij liepen om in de categorie ‘minst optimale geestelijke gezondheid’ te belanden met 30 procent. Meer werken dan die acht uur beïnvloedde dit percentage niet. Een fulltime werkweek is dus niet beter of slechter voor je dan een werkweek van ‘maar’ een dag.

